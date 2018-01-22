В Таиланде прогремел мощный взрыв на рынке города Ялла

22 Января 2018 09:02

Погибли 3 человека, еще 18 получили ранения. По данным полиции, злоумышленники привели в действие самодельное взрывное устройство, которое было спрятано в мотоцикле, припаркованном рядом с лотком, где продавали блюда из свинины. Пока ни одна из действующих в Таиланде сепаратистских мусульманских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Отметим, что в провинции Ялла проживают мусульмане.