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В Таиланде прогремел мощный взрыв на рынке города Ялла
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22 Января 2018 09:02

В Таиланде прогремел мощный взрыв на рынке города Ялла

Погибли 3 человека, еще 18 получили ранения. По данным полиции, злоумышленники привели в действие самодельное взрывное устройство, которое было спрятано в мотоцикле, припаркованном рядом с лотком, где продавали блюда из свинины. Пока ни одна из действующих в Таиланде сепаратистских мусульманских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Отметим, что в провинции Ялла проживают мусульмане.

  

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