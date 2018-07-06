В Таиланде продолжается поисковая операция. В числе пострадавших граждан Беларуси нет

До 40 увеличилось число погибших в результате крушения двух катеров с туристами в Таиланде недалеко от острова Пхукет. 23 человека числятся пропавшими без вести. 52 удалось спасти. Они в больнице. Оба катера отправились в рейс при плохих погодных условиях. Всего на них находились более 130 туристов - в основном, граждане Китая и Таиланда. Затонувшую лодку продолжают исследовать дайверы. Операцию завершат, когда найдут всех пропавших без вести. В пресс-службе МИД Беларуси подтвердили, что в числе пострадавших граждан нашей страны нет. Посольство Беларуси во Вьетнаме продолжает следить за ситуацией.