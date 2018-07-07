В Таиланде продолжается операция по спасению школьников и их тренера, застрявших в пещере

В Таиланде продолжается операция по спасению школьников и их футбольного тренера, застрявших в пещере. Запертые дети написали письмо родителям и учителям. Команда боевых пловцов ВМС Таиланда опубликовала в своем "твиттер"-аккаунте фотографию письма, написанного на шести тетрадных листах, которое дети передали на поверхность с одним из военнослужащих. В нем говорится, что все ребята здоровы. И когда выйдут, очень хотят домой и вкусно поесть. А учителей просят не задавать им пока много домашнего задания. Каждый мальчик своим почерком написал несколько строк о своем состоянии.

По последней информации, спасатели отказались от плана вызволить пленников подводным путем с использованием аквалангов. Руководство штаба операции посчитало этот вариант небезопасным. Причина - гибель опытного водолаза. Спасатели сейчас продолжают откачивать воду из пещеры. Ситуация осложняется тем, что она постоянно прибывает. Сегодня план спасательной операции изучит премьер-министр страны. Кроме того, к месту ЧП направляются специалисты основателя компании Space-X Илона Маска.