В Таиланде начался второй этап операции по спасению школьников и их тренера

В Таиланде несколько минут назад начался второй этап операции по спасению школьников и их футбольного тренера из затопленной пещеры. Десятки профессиональных дайверов попытаются вывести детей из подземелья. Четверых ребят спасли вчера. На освобождение всех участников группы понадобится около трех дней.

Тем временем основатель компании Space X Илон Маск продолжает сотрудничать с властями Таиланда. В своем "Твиттере" он опубликовал видео подводных испытаний мини-субмарины, которую предлагает использовать для спасения детей. Аппарат представляет капсулу с кислородом. По плану Маска, туда поместят ребенка, а затем водолазы выведут капсулу наружу. Небольшой размер субмарины позволяет пройти по пещере с минимальным риском.