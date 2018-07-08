В Таиланде началась операция по спасению застрявших в пещере детей

Профессиональная команда из 18 человек (среди которых военнослужащие и 5 опытных дайверов) отправилась в дальние районы пещеры. Подростков будут выводить группами: мальчики должны миновать узкие, местами затопленные проемы пещеры, кое-где придется погружаться в воду. Напомним, детей (большинство из которых не умеют плавать) всего за несколько дней научили пользоваться аквалангистским оборудованием. Ранее спасатели заявили, что эвакуацию откладывать больше нельзя. Вскоре могут начаться муссонные дожди, которые окончательно затопят узкие туннели в пещере.