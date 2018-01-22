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В Страсбурге сегодня открывается первая в этом году сессия ПАСЕ
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22 Января 2018 12:05

В Страсбурге сегодня открывается первая в этом году сессия ПАСЕ

Главный вопрос на повестке дня - выбор нового председателя ПАСЕ. Напомним, в минувшем октябре из-за скандала этот пост оставил испанский политик Пэдро Аграмунт. Европарламентарии раскритиковали его за поездку в Сирию вместе с депутатами российской Госдумы. Ожидается, что новым главой станет итальянец Микеле Николетти. Делегация России, которую еще в апреле 2014 года лишили основных полномочий из-за событий в Украине присутствовать на Ассамблее, не будет. Как заявили в Госдуме, Россия не направляла заявку на подтверждение полномочий делегации в 2018 году. 

  

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