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В странах Западной Европы растет число жертв урагана "Фредерик"
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19 Января 2018 19:02

В странах Западной Европы растет число жертв урагана "Фредерик"

Погибших - более десяти. Снесены крыши домов, повалены деревья, перевернуты автомобили на трассах, хаос в аэропортах. Скорость ветра достигает 140 километров в час.

Красный уровень опасности объявлен в Нидерландах. Авиакомпания KLM отменила более 200 рейсов из аэропорта Амстердама. Пассажиры тех самолетов, которые все же сели в Схипхоле, сейчас приходят в себя.

По всей Германии из-за урагана приостановлено движение поездов дальнего следования. На востоке страны перебои с электричеством, затронуто 140 тысяч домохозяйств.

  

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