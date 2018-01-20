21 Января 2018 09:12

Большие и миниатюрные, разноцветные и яркие снеговики разных форм и размеров появились на Воробьевых горах в Москве. В столице России в пятый раз прошел фестиваль "Арт-битва снеговиков". Десятки человек, вооружившись лопатами, ведрами и хорошим настроением сражались в мастерстве лепки. В этот раз соревнование посвящено предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом. Поэтому здесь можно было увидеть снеговика-болельщика, спортсмена, забиваку – официальный талисман чемпионата, и конечно, снеговика-чемпиона.

Как отметили участники, лепка снеговика - дело непростое. На создание одного уходит несколько часов времени, литры воды, чтобы склеить сухой снег, и пару банок краски.