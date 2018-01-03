В мире
3 Января 2018 09:04
В столице Латвии загорелся полицейский участок
Возгоранию присвоен статус повышенной опасности. На место прибыли восемь расчетов и 32 спасателя. Информации о жертвах нет. Также пока неясно, что стало причиной пожара
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