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В столице Латвии загорелся полицейский участок
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3 Января 2018 09:04

В столице Латвии загорелся полицейский участок

Возгоранию присвоен статус повышенной опасности. На место прибыли восемь расчетов и 32 спасателя. Информации о жертвах нет. Также пока неясно, что стало причиной пожара
  

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