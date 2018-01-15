В мире
15 Января 2018 12:05
В столице Ирака сегодня утром совершен двойной теракт
Взорвались смертники. Погибли не менее 38 человек. Более 100 ранены. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность. Целью нападавших стала группа рабочих в районе площади Авиации.
Другие новости
15.01.2018 19:04 / В мире КНДР отправит оркестр на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане
15.01.2018 19:02 / В мире В Перми врачи прооперировали пятерых пострадавших при резне в школе
15.01.2018 18:59 / В мире В Джакарте в здании Индонезийской фондовой биржи рухнуло перекрытие
15.01.2018 17:02 / В мире На Филиппинах проснулся вулкан
15.01.2018 17:01 / В мире Для выяснения обстоятельств инцидента в Перми сформирована рабочая группа во главе с министром образования и науки РФ
15.01.2018 15:03 / В мире В Москве простились с Михаилом Державиным
15.01.2018 15:02 / В мире Подробности происшествия на фондовой бирже в столице Индонезии
15.01.2018 15:01 / В мире В Перми выясняют обстоятельства инцидента в школе
15.01.2018 13:04 / В мире В столице Индонезии из здания фондовой биржи эвакуировали людей
15.01.2018 13:02 / В мире Учительница и двое подростков, пострадавшие в поножовщине в Перми, находятся в тяжелом состоянии
15.01.2018 12:13 / В мире Международный фестиваль снежной и ледяной скульптуры проходит в центре Харбина
15.01.2018 12:09 / В мире В пограничном пункте Пханмунджом сегодня начался новый раунд межкорейских переговоров
15.01.2018 12:07 / В мире Власти штата Гавайи изменили инструкцию по оповещению населения о ЧС
15.01.2018 12:01 / В мире В Перми поножовщину устроили учащийся и бывший ученик школы
15.01.2018 09:05 / В мире В США водитель протаранил второй этаж клиники
15.01.2018 09:03 / В мире В Москве сегодня прощаются с Михаилом Державиным
15.01.2018 09:01 / В мире В сети появилось видео эвакуации пассажиров с самолета, который застрял на краю обрыва в Турции
15.01.2018 08:06 / В мире В британских аптеках нехватка вакцины от гриппа