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В столице Ирака сегодня утром совершен двойной теракт
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15 Января 2018 12:05

В столице Ирака сегодня утром совершен двойной теракт

Взорвались смертники. Погибли не менее 38 человек. Более 100 ранены. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность. Целью нападавших стала группа рабочих в районе площади Авиации.

  

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