В столице Индонезии из здания фондовой биржи эвакуировали людей

15 Января 2018 13:04

Там утром на одном из этажей во время перерыва на торгах, обрушился пол. Пострадали свыше 70-ти человек. 28 госпитализировали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. В Интернете появились кадры, на которых видно, что вестибюль здания биржи был завален обломками. Фондовая биржа возобновила работу.