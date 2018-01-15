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В столице Индонезии из здания фондовой биржи эвакуировали людей
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15 Января 2018 13:04

В столице Индонезии из здания фондовой биржи эвакуировали людей

Там утром на одном из этажей во время перерыва на торгах, обрушился пол. Пострадали свыше 70-ти человек. 28 госпитализировали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. В Интернете появились кадры, на которых видно, что вестибюль здания биржи был завален обломками. Фондовая биржа возобновила работу.

  

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