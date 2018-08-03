В Стокгольме полиция застрелила молодого мужчину с синдромом Дауна и аутизмом

В его руках на прогулке был игрушечный пистолет, который приняли за настоящий. Около 4 утра жители вызвали полицию, сообщив о подозрительном вооруженном человеке. Когда стражи порядка прибыли по адресу, они просили парня опустить пистолет, после чего открыли огонь на поражение. Об инвалидности сына рассказала мать погибшего. По ее словам, он не мог даже говорить, кроме слова "мама". В отношении действий полиции будет проведено расследование. Убитый мужчина стал 7 человеком, погибшим в Швеции от пули полиции в этом году.