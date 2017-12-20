В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту взрыва в жилом доме

20 Декабря 2017 19:02

Губернатор города Владимир Владимиров призвал местных жителей к бдительности. ЧП произошло в ночь на среду. 25-летний мужчина взорвал гранату в квартире на десятом этаже многоквартирного дома. Около 150 жильцов были эвакуированы, обошлось без пострадавших. Подрывника ликвидировали. Как стало известно, ранее он присягнул на верность "Исламскому государству".