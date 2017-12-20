В Ставрополе СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме

20 Декабря 2017 15:07

Задействованы статьи "Приготовление к теракту", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот взрывных устройств". Напомним, этой ночью 25-летний мужчина взорвал гранату на десятом этаже многоквартирного дома. Около полутора сотен жильцов были эвакуированы, обошлось без пострадавших. Подрывник был ликвидирован полицией. Как стало известно, ранее мужчина присягнул на верность "Исламскому государству".