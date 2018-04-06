5 Апреля 2018 19:08

Только что мы получили новые видеокадры из Турции. В Стамбуле горит многоэтажное здание больницы. Пламя вспыхнуло на верхних этажах, оттуда поднимаются клубы черного дыма, слышны взрывы. На месте ЧП работают пожарные. И как только что стало известно, огонь локализован, проведена эвакуация пациентов и персонала. О пострадавших пока не сообщается.