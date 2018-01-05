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В США жертвами снегопадов стали не менее 16 человек
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5 Января 2018 15:05

В США жертвами снегопадов стали не менее 16 человек

В США жертвами мощных снегопадов на востоке стали не менее 16 человек. Всего за полдня в одном только Нью-Йорке выпало 30 сантиметров осадков. В Мичигане ударили морозы, в некоторых районах доходит до минус 50. Во всех штатах на Атлантическом побережье объявлена чрезвычайная ситуация. Сотни авиарейсов отменены или перенесены. Закрыты школы, не работают госучреждения.

  

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