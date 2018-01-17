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В США зафиксировано падение метеорита недалеко от Детройт в штате Мичиган
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17 Января 2018 12:15

В США зафиксировано падение метеорита недалеко от Детройт в штате Мичиган

Метеорит  упал в 8 километрах от небольшого населенного пункта Нью-Хейвен и вызвал землетрясение магнитудой 2 балла. Яркую вспышку засняли камеры наблюдения и видеорегистраторы на автомобилях. На опубликованных в сети записях видно, как в небе взрывается светящийся объект.   

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