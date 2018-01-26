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В США вспыхнула эпидемия гриппа
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28 Января 2018 15:01

В США вспыхнула эпидемия гриппа

В США вспыхнула эпидемия гриппа, которая стала самой крупной за последние годы. Умерли 37 детей, семеро - за последнюю неделю. Вспышки вируса зафиксированы в 40 штатах. Специалисты считают, что к концу зимнего сезона грипп может унести жизни свыше 50 000 человек. Врачи рекомендуют всем делать прививки.

  

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