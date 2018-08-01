В США временно заблокировали публикацию инструкций по сборке оружия на 3D-принтере

1 Августа 2018

Федеральный суд штата Вашингтон временно заблокировал публикацию инструкций по сборке оружия на 3D-принтере. Ранее американская компания Defense Distributed, защищающая право на свободу информации, выложила в Интернет эти чертежи. С этого дня в США делиться такими документами стало совершенно законно, но сразу несколько американских штатов начали борьбу против подобной практики. Напомним, накануне 9 штатов подали иск к администрации президента США. Так как распечатанное оружие состоит практически из пластика и его не находят металлодетекторы.

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