В США временно заблокировали публикацию инструкций по сборке оружия на 3D-принтере

Федеральный суд штата Вашингтон временно заблокировал публикацию инструкций по сборке оружия на 3D-принтере. Ранее американская компания Defense Distributed, защищающая право на свободу информации, выложила в Интернет эти чертежи. С этого дня в США делиться такими документами стало совершенно законно, но сразу несколько американских штатов начали борьбу против подобной практики. Напомним, накануне 9 штатов подали иск к администрации президента США. Так как распечатанное оружие состоит практически из пластика и его не находят металлодетекторы.