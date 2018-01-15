В мире
15 Января 2018 09:05
В США водитель протаранил второй этаж клиники
Кадры, словно из голливудского боевика, пришли из Калифорнии. В США водитель под действием наркотиков протаранил второй этаж клиники. Сперва автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, а после вылетел с трассы и припарковался в окне лечебного заведения рядом с вывеской зубного врача. Водитель и пассажир остались живы.
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