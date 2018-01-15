Главная>>В мире>>В США водитель протаранил второй этаж клиники
В мире
RSS
В США водитель протаранил второй этаж клиники
Скачать Поделиться

15 Января 2018 09:05

В США водитель протаранил второй этаж клиники

Кадры, словно из голливудского боевика, пришли из Калифорнии. В США водитель под действием наркотиков протаранил второй этаж клиники. Сперва автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, а после вылетел с трассы и припарковался в окне лечебного заведения рядом с вывеской зубного врача. Водитель и пассажир остались живы.

  

Другие новости

ЧП в Мадриде Надзвычайнае здарэнне ў Мадрыдзе 14.01.2018 15:03 / В мире ЧП в Мадриде
ЧП в Португалии Надзвычайнае здарэнне ў Партугаліі 14.01.2018 12:04 / В мире ЧП в Португалии
ЧП в аэропорту Турции Надзвычайнае здарэнне ў аэрапорце Турцыі 14.01.2018 09:19 / В мире ЧП в аэропорту Турции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =