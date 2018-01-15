В США водитель протаранил второй этаж клиники

15 Января 2018 09:05

Кадры, словно из голливудского боевика, пришли из Калифорнии. В США водитель под действием наркотиков протаранил второй этаж клиники. Сперва автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, а после вылетел с трассы и припарковался в окне лечебного заведения рядом с вывеской зубного врача. Водитель и пассажир остались живы.