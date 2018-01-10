В США суд временно заблокировал решение президента Дональда Трампа по поводу молодых мигрантов

10 Января 2018 09:05

Федеральный судья в Сан-Франциско постановил возобновить программу "Отложенные действия для прибывающих детей", которая предусматривает защиту от депортации иммигрантов, прибывших в Штаты в юном возрасте. Отправлять на родину нелегалов, которым уже выдали разрешения, не будут, но и новых юные беженцы уже не получат.