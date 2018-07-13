В США стали известны претенденты на телевизионную премию "Эмми"

Лидером по количеству номинаций ожидаемо становится "Игра престолов" - сериал, на счету которого уже целых 38 побед, отмечен в 22 категориях. Ему на пятки наступает триумфатор прошлогодней премии "Рассказ служанки", в этом году он представлен в 20 номинациях. Отличился онлайн-кинотеатр Netflix - впервые за 18 лет он переплюнул канал HBO. Интернет-площадка претендует на 112 золотых статуэток, в то время, как популярный американский канал - на 108. Церемония вручения "Эмми" пройдет 17 сентября в Лос-Анджелесе и станет юбилейной - премии исполняется 70 лет.