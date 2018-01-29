В США сняли запрет на въезд беженцам из 11 стран

30 Января 2018 12:07

Об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности. Теперь в отношении граждан некоторых государств во время въезда в Штаты будут использовать новые меры безопасности. Тогда программой не смогут воспользоваться мошенники и террористы. Список из 11 стран, которые считаются рискованными, обновят до лета. И затем каждые полгода. Напомним, прием беженцев из государств с "высоким уровнем риска" приостановили в октябре.