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В США сняли запрет на въезд беженцам из 11 стран
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30 Января 2018 12:07

В США сняли запрет на въезд беженцам из 11 стран

Об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности. Теперь в отношении граждан некоторых государств во время въезда в Штаты будут использовать новые меры безопасности. Тогда программой не смогут воспользоваться мошенники и террористы. Список из 11 стран, которые считаются рискованными, обновят до лета. И затем каждые полгода. Напомним, прием беженцев из государств с "высоким уровнем риска" приостановили в октябре.

  

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