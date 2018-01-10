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В США родительское собрание закончилось для учительницы арестом
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10 Января 2018 12:09

В США родительское собрание закончилось для учительницы арестом

Фантастическое родительское собрание в школе закончилось для учительницы арестом. Преподаватель английского языка на родительском собрании выступила в неустановленном порядке и пожаловалась на зарплату. Ее попросили удалиться, но она отказалась. Полицейский повалил женщину на пол и надел наручники. Руководство учебного заведения не предъявило никаких обвинений. Но женщина все равно оказалась за решеткой за неповиновение офицеру полиции.

  

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