В США родительское собрание закончилось для учительницы арестом

10 Января 2018 12:09

Фантастическое родительское собрание в школе закончилось для учительницы арестом. Преподаватель английского языка на родительском собрании выступила в неустановленном порядке и пожаловалась на зарплату. Ее попросили удалиться, но она отказалась. Полицейский повалил женщину на пол и надел наручники. Руководство учебного заведения не предъявило никаких обвинений. Но женщина все равно оказалась за решеткой за неповиновение офицеру полиции.