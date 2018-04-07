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В США разбился школьный автобус
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9 Апреля 2018 12:03

В США разбился школьный автобус

Пострадали 42 человека. Дети возвращались из поездки в Европу, а в пригороде Нью-Йорка автобус врезался в пролёт эстакады. От столкновения машине снесло крышу. Ребята получили серьёзные травмы. Полиция предварительно называет виновным в ДТП водителя.

  

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