В мире
9 Апреля 2018 12:03
В США разбился школьный автобус
Пострадали 42 человека. Дети возвращались из поездки в Европу, а в пригороде Нью-Йорка автобус врезался в пролёт эстакады. От столкновения машине снесло крышу. Ребята получили серьёзные травмы. Полиция предварительно называет виновным в ДТП водителя.
Другие новости
09.04.2018 12:07 / В мире У берегов Сахалина спасают рыбаков
09.04.2018 12:05 / В мире В Аргентине произошла авиакатастрофа
09.04.2018 09:07 / В мире В США отделение полиции приняло на работу котёнка
09.04.2018 09:04 / В мире В Венгрии побит рекорд явки избирателей на выборы в парламент - 68 %
09.04.2018 08:07 / В мире Железнодорожники Франции снова бастуют
09.04.2018 08:02 / В мире В Германии будут лишать джихадистов немецких паспортов
09.04.2018 08:01 / В мире Авиабаза провинции Хомс в Сирии подверглась ракетному удару
09.04.2018 07:20 / В мире Рассел Кроу продал с аукциона доспехи из "Гладиатора" и статуэтку "Грэмми"
09.04.2018 07:10 / В мире Армения сегодня переходит на парламентскую форму правления
09.04.2018 07:08 / В мире На парламентских выборах в Венгрии лидирует правящая коалиция
09.04.2018 07:06 / В мире Совет Безопасности ООН сегодня проведёт сразу два заседания
09.04.2018 07:04 / В мире Полиция Берлина предотвратила теракт во время полумарафона
08.04.2018 15:14 / В мире В Сети набирает популярность видео "ожившей белки"
08.04.2018 15:07 / В мире В центре немецкого Мюнстера снято оцепление
08.04.2018 15:05 / В мире На западе Германии эвакуировали более 26 тысяч человек
08.04.2018 12:07 / В мире Новые подробности наезда автомобиля на людей в Мюнстере
08.04.2018 12:04 / В мире В Венгрии сегодня проходят парламентские выборы
08.04.2018 09:16 / В мире Сергей Скрипаль и его дочь могут переехать в США под новыми именами