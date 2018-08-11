В США разбился пассажирский самолет

11 Августа 2018

В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла. Речь идет о лайнере авиакомпании Alaska Airlines. Уже через несколько минут после взлета власти получили сообщения о ЧП в южной части залива Пьюджет-Саунд. К месту инцидента направились спасатели. По данным представителей авиакомпании, пассажиров на борту не было. Как сообщает телеканал NBC, диспетчеры попытались поговорить с угонщиком. Вероятно, несанкционированный вылет совершил сотрудник компании. В полиции произошедшее не связывают с терроризмом. Работа аэропорта была приостановлена, но сейчас уже возобновилась. Подробности инцидента выясняются.

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