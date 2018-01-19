В США прошел первый суд над родителями, которые издевались над своими 13-ю детьми

19 Января 2018 12:05

Дэвиду и Луизе Турпин предъявлены обвинения в насилии, применении пыток и развратных действиях. Пара вину не признает. Они морили детей голодом, приковывали их цепями к мебели. Полиция выяснила, что супруги были религиозными. После разорения в 2011 они переехали в Калифорнию, где и начался этот кошмар. Детей кормили один раз в день, мыться позволяли дважды в год, гулять выводили редко и централизованно. Полиция узнала о домашней тюрьме от одной из сестер, которая сумела сбежать.

Грег Феллоус, шериф округа Риверсайд штата Калифорния: "Мне сложно назвать преступление, которое было совершено по отношению к этим детям, конкретно каким-то одним словом. Просто представьте, тебе 17 лет, а выглядишь ты на 10, ты прикован к кровати, истощен от нехватки пищи, и на твоем теле следы побоев. Это не что иное как пытка. Нам еще предстоит выяснить, подвергались ли эти дети сексуальному насилию".

Если супругов признают виновными, им может грозить пожизненное тюремное заключение.