В США прошел ежегодный конкурс двойников Эрнеста Хемингуэя

23 Июля 2018

В американском городе Ки-Уэст (штат Флорида) прошел ежегодный конкурс двойников писателя Эрнеста Хемингуэя. 150 участников собрались в любимом баре литератора - Слоппи Джоуз. Профессиональное жюри оценило каждого белобородого участника. Победу присудили американцу Майклу Груверу. Мужчина принимает участие в соревновании в девятый раз. Конкурс в рамках фестиваля "Дней Хемингуэя" приурочен к 119-ой годовщине со дня рождения легендарного писателя. 

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