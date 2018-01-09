В США машины после ливней вмерзли в лед

9 Января 2018 12:08

Вмерзшие в лед машины и каток прямо на пляже. Из-за мощного зимнего шторма в США улицы сначала затопило, а потом вода замерзла. Многие американцы не на шутку считают, что наступает новый ледниковый период. Интернет-пользователи пишут, что погода напоминает о сибирских морозах, а некоторые комментаторы проводят аналогию с апокалипсисом.

Во многих штатах температура воздуха опустилась ниже нуля, включая обычно жаркие Калифорнию и Флориду. В прошлом году природные катаклизмы обошлись Америке в рекордные 306 миллиардов долларов.