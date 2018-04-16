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В США ликвидируют последствия мощного урагана
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18 Апреля 2018 13:14

В США ликвидируют последствия мощного урагана

За несколько дней на юго-востоке страны зафиксировано 36 торнадо. Повреждены здания, повалены десятки деревьев, заблокированы автотрассы, оборваны линии электропередачи. В некоторых районах затоплены первые этажи жилых домов, подземные переходы и парковки. 

  

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