В США из-за крысы в самолете отменили вылет

3 Января 2018 08:03

Лайнер должен был отправиться из международного аэропорта Окленда в Портленд. Бортпроводники не смогли поймать грызуна, поэтому рейс отменили. Самолет сейчас не обслуживается. Его проверяют на возможные повреждения. Пассажиров рейса уже отправили другими самолетами в Портленд.