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В США из-за крысы в самолете отменили вылет
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3 Января 2018 08:03

В США из-за крысы в самолете отменили вылет

Лайнер должен был отправиться из международного аэропорта Окленда в Портленд. Бортпроводники не смогли поймать грызуна, поэтому рейс отменили. Самолет сейчас не обслуживается. Его проверяют на возможные повреждения. Пассажиров рейса уже отправили другими самолетами в Портленд.

  

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