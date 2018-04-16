Главная>>В мире>>В США городок завалило тысячами шаров перекати-поля
В мире
RSS
В США городок завалило тысячами шаров перекати-поля
Скачать Поделиться

18 Апреля 2018 13:07

В США городок завалило тысячами шаров перекати-поля

Жители американского города Викторвилл делятся в Сети удивительными кадрами. Населенный пункт завалило тысячами шаров перекати-поля. В плену травянистых растений 150 домов, некоторые из них оказались заваленными до уровня второго этажа. 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =