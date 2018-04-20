22 Апреля 2018 21:20

История с химатакой в Думе - не единственный дурнопахнущий сюжет, который в последнее время раскручивается западными СМИ. В Совбезе ООН всю неделю не утихали разбирательства по делу Скрипаля. Причем Россия, которую обвиняют в покушении на жизнь экс-разведчика и его дочери, перешла в наступление. Постпред страны Василий Небензя поинтересовался у британской коллеги местонахождением пострадавших – после выписки из больницы их никто не видел.

То есть, может, и Скрипалей никаких не было? Ведь "Новичок" – страшный химический реагент – знают на Западе едва ли не как оружие Судного дня. Как же тогда выжили Сергей и Юлия Скрипаль? И почему Лондон поспешил уничтожить все вещдоки из дома пострадавших, включая выживших в результате покушения домашних животных?

Эти вопросы интересуют и западную аудиторию. Ответов нет. Поэтому СМИ строят версии. Одна другой конспирологичнее. К примеру, "Телеграф" как-то сообщила о целом самолете убийц, прилетевших из Москвы в Лондон по заказу Кремля.

А "Таймс" на днях и вовсе возложила ответственность за инцидент в Солсбери на украинских сепаратистов. Действительно, а с них-то что взять?

Словом, история разворачивается, прямо как голливудский триллер. К слову, вполне вероятно, что голливудский триллер и лежит в ее основе. Ведь "Новичком" западную аудиторию пугают уже лет 15. Смотрите сами – это кадры из фильма "Цена страха", который вышел еще в 2002 году.

На фоне таких поразительных совпадений аудитория уже не знает что делать – плакать или смеяться.

В России, например, выбрали последний вариант. Фермер из Ульяновской области выпустил подсолнечное масло под брендом "Новичок". На этикетке - пугающие буквы КГБ и слоган: "Особый вкус". За качество не ручаемся, но как сувенир – вполне ничего.

Главное, в Великобританию не ввозить – на таможне, думаю, не поймут.