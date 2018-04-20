В мире
20 Апреля 2018 15:05
В Солсбери после отравления Скрипалей могли остаться зараженные места
Жителей Солсбери предупреждают, что в городе после отравления Скрипалей могли остаться зараженные места. По словам эксперта, проводится обеззараживание девяти объектов, в частности, в ресторане и пабе, которые в день химатаки посещали Скрипали. Специалисты отмечают, что нервно-паралитическое вещество, использованное при покушении, не испаряется и само со временем не исчезает. В работах по дезинфекции заняты почти 200 военнослужащих. Процедура, как ожидается, будет стоить миллионы фунтов стерлингов и займет несколько месяцев.
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