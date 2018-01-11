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В Софии сегодня состоится церемония открытия председательства Болгарии в Совете ЕС
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11 Января 2018 12:03

В Софии сегодня состоится церемония открытия председательства Болгарии в Совете ЕС

В Софии сегодня состоится торжественная церемония открытия председательства Болгарии в Совете ЕС. По этому случаю в страну прибудут председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европейского совета Дональд Туск и председатель Европарламента Антонио Таяни. В рамках своего визита они обсудят с болгарскими властями приоритеты председательства страны в Совете ЕС. Также будут рассмотрены международные дела, вопросы безопасности и обороны, миграции и правосудия. Отметим, что официальное открытие председательства Болгарии в Совете ЕС произойдет на фоне массовых протестов. Ожидается, что сегодня в Софии пройдет сразу 3 акции недовольства. 

  

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