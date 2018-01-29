Главная>>В мире>>В Сочи стартовал Конгресс сирийского национального диалога
В мире
RSS
В Сочи стартовал Конгресс сирийского национального диалога
Скачать Поделиться

29 Января 2018 17:02

В Сочи стартовал Конгресс сирийского национального диалога

Сегодня страны - гаранты режима прекращения огня в арабской республике: Турция, Россия и Иран - проводят подготовительные заседания с главами делегаций. Основные мероприятия с участием сирийских делегатов (а их приглашено свыше полутора тысяч) состоятся завтра. Главная задача конгресса - сформировать комиссию по разработке конституции Сирии.

  

Другие новости

Карнавал в Аргентине Карнавал у Аргенціне 29.01.2018 19:12 / В мире Карнавал в Аргентине
Слон-нелегал Слон-нелегал 29.01.2018 19:10 / В мире Слон-нелегал
Пик наводнения в Париже Пік паводкі ў Парыжы 29.01.2018 13:05 / В мире Пик наводнения в Париже

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =