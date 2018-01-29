В Сочи стартовал Конгресс сирийского национального диалога

29 Января 2018 17:02

Сегодня страны - гаранты режима прекращения огня в арабской республике: Турция, Россия и Иран - проводят подготовительные заседания с главами делегаций. Основные мероприятия с участием сирийских делегатов (а их приглашено свыше полутора тысяч) состоятся завтра. Главная задача конгресса - сформировать комиссию по разработке конституции Сирии.