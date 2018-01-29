В Сочи сегодня стартовал Конгресс сирийского национального диалога

29 Января 2018 21:12

Это самые масштабные переговоры с начала гражданской войны в арабской республике. Встреча собрала более полутора тысяч человек - это представители властей и так называемой умеренной сирийской оппозиции, парламентарии, активисты молодежных движений, а также всех народностей, проживающих на территории страны. Наблюдать за их диалогом будет делегация ООН во главе со спецпосланником организации Стаффаном де Мистурой.

"Россия - старый друг Сирии. И мы считаем, что в Сочи мы сможем прийти к соглашению между разными политическими силами в нашей стране. Главное - добиться мира и безопасности".

"Все эти люди прилетели в Сочи с одной целью - найти решение сирийского вопроса. Прежде всего, мы должны встретиться с оппозицией. В конце концов, мы все сирийцы".

"Я очень рад, что Россия предоставила нам платформу для переговоров со всеми конструктивными силами нашей республики. Будем надеяться на положительный результат".

Сегодня страны - гаранты режима прекращения огня в арабской республике: Турция, Россия и Иран - проводят подготовительные заседания с главами делегаций. Основные мероприятия состоятся завтра. Главная цель конгресса - сформировать комиссию по разработке конституции Сирии.