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В Сочи открылось заседание Конгресса сирийского национального диалога
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30 Января 2018 15:06

В Сочи открылось заседание Конгресса сирийского национального диалога

Соорганизаторами форума выступают Россия, Иран и Турция как страны-гаранты режима прекращения огня в Сирии. Чтобы договориться о будущем Арабской Республики, в Россию прилетели более полутора тысяч делегатов: представители властей, оппозиции, различных групп и движений. Главный акцент на конституционное устройство Сирии.
  

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