В Сочи открылось заседание Конгресса сирийского национального диалога

30 Января 2018 15:06

Соорганизаторами форума выступают Россия, Иран и Турция как страны-гаранты режима прекращения огня в Сирии. Чтобы договориться о будущем Арабской Республики, в Россию прилетели более полутора тысяч делегатов: представители властей, оппозиции, различных групп и движений. Главный акцент на конституционное устройство Сирии.