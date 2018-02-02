В Сирии сбит российский штурмовик. Ответственность на себя взяли две группировки

4 Февраля 2018 09:01

Сразу две воюющие на территории Сирии террористические группировки взяли ответственность за сбитый накануне над Идлибом российский штурмовик Су-25. Первыми это сделали экстремисты "Хайат Тахрир аш-Шам", но позже стало известно, что опубликованное видео принадлежит "Джейш ан-Наср". ЧП произошло в зоне деэскалации. По заявлению Минобороны России, пилот успел сообщить, что его машина сбита, затем катапультировался. Летчик погиб, дав бой террористам. Он отстреливался из личного оружия.