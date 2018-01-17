В Сирии после долгого перерыва открылись школы

17 Января 2018 15:04

На востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор сегодня отмечают День знаний. В поселении Хатля 600 детей пришли в школу, здание которой ранее боевики использовали вместо тюрьмы, где проводили массовые казни. Всего же на восточном берегу Евфрата уже функционируют четыре из семи школ.