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В Сирии после долгого перерыва открылись школы
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17 Января 2018 15:04

В Сирии после долгого перерыва открылись школы

На востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор сегодня отмечают День знаний. В поселении Хатля 600 детей пришли в школу, здание которой ранее боевики использовали вместо тюрьмы, где проводили массовые казни. Всего же на восточном берегу Евфрата уже функционируют четыре из семи школ.

  

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