В Сирии обстреляли российских журналистов

11 Апреля 2018 21:06

В Минобороны России сегодня сообщили о нападении на журналистов в Сирии. Ранения получили корреспондент НТВ, оператор "России-1" и оператор канала "Звезда". Их доставили в госпиталь. Сотрудники СМИ на автобусе возвращались из Восточной Гуты. Неизвестные атаковали репортеров из стрелкового оружия. Ранений, угрожающих жизни, по данным российского Министерства обороны, у пострадавших нет.