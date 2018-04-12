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В Сирии обстреляли российских журналистов
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11 Апреля 2018 21:06

В Сирии обстреляли российских журналистов

В Минобороны России сегодня сообщили о нападении на журналистов в Сирии. Ранения получили корреспондент НТВ, оператор "России-1" и оператор канала "Звезда". Их доставили в госпиталь. Сотрудники СМИ на автобусе возвращались из Восточной Гуты. Неизвестные атаковали репортеров из стрелкового оружия. Ранений, угрожающих жизни, по данным российского Министерства обороны, у пострадавших нет.

  

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