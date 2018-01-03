В Швейцарии из-за непогоды пассажирский поезд сошел с рельсов

4 Января 2018 07:04

Катастрофа произошла в регионе Бернского Оберланда, где бушевал зимний шторм "Бурглинд". Скорость ветра достигала 200 километров в час. Во время одного из порывов опрокинулся вагон. 8 человек пострадали.