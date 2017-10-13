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В Швеции задержан мужчина, стрелявший по людям в городе Треллеборг
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13 Октября 2017 13:02

В Швеции задержан мужчина, стрелявший по людям в городе Треллеборг

Новость последнего часа. В Швеции задержан мужчина, стрелявший по людям в городе Треллеборг. Ранения получили четыре человека. Допрошены пять подозреваемых. Следователи еще раз подчеркнули, что не считают произошедшее актом терроризма.

  

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