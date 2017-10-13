13 Октября 2017 13:02

Новость последнего часа. В Швеции задержан мужчина, стрелявший по людям в городе Треллеборг. Ранения получили четыре человека. Допрошены пять подозреваемых. Следователи еще раз подчеркнули, что не считают произошедшее актом терроризма.