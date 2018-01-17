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В штате Миннесота грузовик врезался в стену школы
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17 Января 2018 08:04

В штате Миннесота грузовик врезался в стену школы

ДТП в американском штате Миннесота. В городе Лайл грузовик с прицепом съехал с дороги и врезался в стену школы. Пострадали четыре человека. Это два ученика, ребенок-пассажир и водитель грузовика. Из-за инцидента в школе провели экстренную эвакуацию.

  

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