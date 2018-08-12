В Шарлотсвилле на демонстрацию вышли сотни студентов Университета Вирджинии

В американском Шарлотсвилле в преддверии годовщины столкновений праворадикалов и их противников на демонстрацию вышли сотни студентов Университета Вирджинии. Несмотря на мирный характер митинга, в центр города были стянуты до тысячи правоохранителей. Напомним, в прошлом году беспорядки в Шарлотсвилле начались из-за намерения властей убрать из городского парка памятник генералу Роберту Ли, который возглавлял армию конфедератов в ходе Гражданской войны в США. В результате столкновений 34 человека получили ранения, погибла женщина.