В Шарлотсвилле на демонстрацию вышли сотни студентов Университета Вирджинии

12 Августа 2018

В американском Шарлотсвилле в преддверии годовщины столкновений праворадикалов и их противников на демонстрацию вышли сотни студентов Университета Вирджинии. Несмотря на мирный характер митинга, в центр города были стянуты до тысячи правоохранителей. Напомним, в прошлом году беспорядки в Шарлотсвилле начались из-за намерения властей убрать из городского парка памятник генералу Роберту Ли, который возглавлял армию конфедератов в ходе Гражданской войны в США. В результате столкновений 34 человека получили ранения, погибла женщина.

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