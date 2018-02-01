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В Шанхае фургон въехал в толпу людей
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2 Февраля 2018 08:00

В Шанхае фургон въехал в толпу людей

Срочная информация в эти минуты приходит из Шанхая. Фургон въехал в толпу людей. СМИ сообщают о 18 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии. Автомобиль, груженый газовыми баллонами, заехал на тротуар и, тараня пешеходов, врезался в дерево, после чего загорелся. В самом фургоне, по некоторым данным, находились 6 человек. Сейчас район инцидента, который, к слову, является туристическим, оцеплен полицией. 

  

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