В Шанхае фургон въехал в толпу людей

2 Февраля 2018 08:00

Срочная информация в эти минуты приходит из Шанхая. Фургон въехал в толпу людей. СМИ сообщают о 18 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии. Автомобиль, груженый газовыми баллонами, заехал на тротуар и, тараня пешеходов, врезался в дерево, после чего загорелся. В самом фургоне, по некоторым данным, находились 6 человек. Сейчас район инцидента, который, к слову, является туристическим, оцеплен полицией.