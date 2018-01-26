27 Января 2018 15:04

Буквально несколько минут назад в Сети появилось видео с пропавшего в Японском море судна "Восток". Его снял один из пропавших моряков. До сих пор ведутся поиски людей, но никто из экипажа, в том числе и автор этого видео, не найдены. Поиски продолжаются, обнаружены два плота. Один из них был залит водой. Людей на них не было. Всего на судне было 4 таких спасательных средства. Напомним, 25 января в Приморском крае, южнее мыса Гамова, произошло срабатывание аварийного радиобуя, который принадлежал рыболовному судну "Восток". На борту находилось 20 человек. В первые сутки поисков на месте ЧП нашли два спасательных жилета и рыболовецкий буй.