В сети появилось видео эвакуации пассажиров с самолета, который застрял на краю обрыва в Турции

15 Января 2018 09:01

В сети появилось видео эвакуации пассажиров с самолета, который выкатился за пределы ВПП в турецком Трабзоне и застрял в грязи на краю обрыва. На записи видно, как испуганные люди покидают салон лайнера через аварийные выходы. На кадры попала и работа пожарных. Автор ролика отмечает, что после ЧП на борту началась паника. Напомним, инцидент произошел во время посадки "Боинга 737" авиакомпании "Пегасус", прибывшего из Анкары. В самолёте находились 162 человека. Пострадавших нет. Работа аэропорта восстановлена.