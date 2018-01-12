Главная>>В мире>>В сети появились новые кадры ЧП в Турции
В мире
RSS
В сети появились новые кадры ЧП в Турции
Скачать Поделиться

14 Января 2018 15:04

В сети появились новые кадры ЧП в Турции

В городе Трабзон самолет авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва у Черного моря. Никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы. По некоторым данным, у лайнера возникла проблема с торможением на мокрой от дождя полосе. 

  

Другие новости

ЧП в Мадриде Надзвычайнае здарэнне ў Мадрыдзе 14.01.2018 15:03 / В мире ЧП в Мадриде
ЧП в Португалии Надзвычайнае здарэнне ў Партугаліі 14.01.2018 12:04 / В мире ЧП в Португалии
ЧП в аэропорту Турции Надзвычайнае здарэнне ў аэрапорце Турцыі 14.01.2018 09:19 / В мире ЧП в аэропорту Турции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =