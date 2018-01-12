В сети появились новые кадры ЧП в Турции

14 Января 2018 15:04

В городе Трабзон самолет авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва у Черного моря. Никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы. По некоторым данным, у лайнера возникла проблема с торможением на мокрой от дождя полосе.