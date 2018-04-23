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23 Апреля 2018 15:50

Кейт Миддлтон родила второго сына

В семье британских монархов прибавление. В 11:00 по Лондонскому времени Кейт Миддлтон родила принцу Уильяму второго сына!
  

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